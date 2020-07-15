تشكيل فريق للتحقيق في ملابسات التحرش الجنسي المتهم فيه عمدة سيئول الراحل

أوضح مجلس بلدية سيئول، اليوم الأربعاء، أنه سيشكل فريق مشترك بين القطاعين العام والخاص للتحقيق في مزاعم تحرش عمدة سيئول الراحل، بارك وون سون، جنسيا بسكرتيرته السابقة.

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وقال المتحدث باسم المجلس، هوانغ إن شيك، في بيان، إن المجلس سيشكل فريق مشترك من القطاعين العام والخاص، يضم خبراء من خارج الحكومة، من بينهم مسؤولون من منظمات نسائية وخبراء في حقوق الإنسان والقانون، للتحقيق في ملابسات التحرش الجنسي المنسوب للعمدة الراحل، "لضمان العدالة والموضوعية".

وذكر أن المجلس سيجري مشاورات تفصيلية مع منظمات نسائية وغيرها حول تشكيل الفريق وكيفية إدارته والجدول الزمني، وغيرها.

وأفاد المتحدث باسم المجلس بأنه يعتقد بأن الفريق الذي يضم خبراء من خارج الحكومة ذوي خبرة ومعرفة بشكل كاف، قد يتغلب على بعض التحديات الناتجة عن عدم وجود سلطات تحقيق في هذه القضية.

وأضاف أن المجلس سيضع أولوياته في منع حدوث أضرار جانبية للسكرتيرة السابقة للعمدة الراحل، متعهدا بتقديم الدعم الكامل والفعال إليها حتى عودتها إلى الحياة الطبيعية.

ويجدر الذكر أن عمدة العاصمة سيئول السابق وجد مؤخرا منتحرا في إحدى ضواحي المدينة.

المصدر: يونهاب