ترامب: أقنعت دولا كثيرة بألا تستخدم "هواوي" الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه أقنع دولا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي بحديقة الورود في البيت الأبيض، كما تتزامن مع قرار مجلس الأمن القومي البريطاني حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، فضلا عن سحب جميع معدات "هواوي" من بريطانيا بحلول 2027.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

المصدر: وكالات