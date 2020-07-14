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البرازيل تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا و1300 وفاة

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البرازيل تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا و1300 وفاة
Reuters ADRIANO MACHADO
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 41857 إصابة جديدة و1300 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل وصل إلى مليون و926 ألفا و824 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 74133 شخصا.

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البرازيل تسجل 20286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا
البرازيل تسجل 20286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وتشكل حصيلة يوم الثلاثاء ارتفاعا ملموسا بالمقارنة مع حصيلة الاثنين، حين تم تسجيل 20286 إصابة جديدة و733 وفاة.

يذكر أن لدى البرازيل ثاني أكبر حصيلة للضحايا والمصابين بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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