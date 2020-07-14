شاعر إسرائيلي يطالب برحيل نتنياهو على طريقته (فيديو)

طالب الشاعر الإسرائيلي اليساري يوسي تسيفري، برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طريقته الخاصة.

ونشر الشاعر مقطع فيديو ظهر فيه واقفا أمام شاحنة نفايات يحيط بها الذباب والحشرات، غير أن هذا لم يمنعه من إلقاء قصيدة وجه فيها انتقادات لاذعة لنتنياهو.

وترجى تسيفري في قصيدته رئيس الوزراء أن "يرحل ويخرج من حياة الإسرائيليين"، واصفا حكمه بـ"البغيض والجشع".

وهاجم الشاعر نتنياهو قائلا إنه حطم "جميع القيم الطيبة"، وسيطر على إسرائيل "بقوة الكراهية والتفريق بين الأعراق"، كما وصف زوجة نتنياهو بـ"المجرمة"، وابنه بـ"الطفيلي".

المصدر: RT