إسرائيل تتلقى الصور الأولى من قمرها الصناعي الجديد "أوفيك-16"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت الصور الأولى التي تم التقاطها من قبل القمر الصناعي "أوفيك-16" بعد أسبوع من إطلاقه إلى الفضاء.

وقال رئيس إدارة شؤون الفضاء والأقمار الصناعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمنون حراري، في مؤتمر صحفي: "هذا أهم منعطف منذ إطلاق القمر الاصطناعي أوفيك-16، الصور التي تلقيناها منه ذات جودة ممتازة".

وأضاف حراري: "سنواصل العملية النظامية لنقل القمر إلى الاستخدام العملياتي، ونتوقع أن هذا الجهاز سيقدم في غضون سنوات معلومات استخباراتية رائعة للمؤسسة الدفاعية".

وأطلقت إسرائيل القمر الصناعي "أوفيك-16" يوم 6 يوليو من مطار بالماخيم الفضائي، وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في حينه أن هذا الجهاز سيزيد بشكل ملموس القدرات الإسرائيلية على مراقبة التهديدات العدائية والرد عليها.

ومنذ إطلاق القمر الاصطناعي أجرى المهندسون الإسرائيليون فحوصات شاملة لتشغيل جميع منظومات الجهاز بشكل تدريجي. ومن المقرر أن تستمر الفحوص خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لإدخال القمر الاصطناعي إلى المرحلة العملياتية.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنه تم تجهيز هذا القمر بأحدث المنظومات الاستطلاعية لمراقبة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنه يرصد ما يجري على الأرض بدقة عالية.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع أن القمر الجديد يمنح إسرائيل قدرات استخباراتية لا تملكها إلا الدول العظمى في العالم، ومن شأنه أن يساهم، بفضل المعلومات التي يزود بها أجهزة الأمن، في التقارب بين إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط تحتاج إلى مثل هذه المعطيات الاستخباراتية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية