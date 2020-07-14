أردوغان: تحويل "آيا صوفيا" إلى متحف كان قرارا خاطئا وقمنا بتصحيحه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده هي من حولت آيا صوفيا إلى متحف بقرار خاطئ في الماضي، مضيفا "وها نحن نعيده إلى مسجد مجددا".

جاء ذلك في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، حيث تعهد بالحفاظ على صفة التراث الثقافي العالمي لـ "آيا صوفيا" بإسطنبول "بنفس الطريقة التي عمل بها الأجداد"، مع إعادته إلى وظيفته كمسجد.

وتطرق أردوغان إلى الانتقادات الغربية لهذه الخطوة، ولفت إلى أن دور العبادة لغير المسلمين في تركيا تفوق 4 أو 5 أضعاف عدد المساجد في أوروبا.

وأوضح أن هناك دار عبادة واحدة لكل 460 شخصا غير مسلم في تركيا، مقابل مسجد واحد لكل 2000 مسلم في أوروبا.

والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

ويوم الأحد المنصرم، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو".

المصدر: "الأناضول"