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لأول مرة منذ شهر.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا في تركيا لأقل من 1000

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لأول مرة منذ شهر.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا في تركيا لأقل من 1000
Reuters
تركيا
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في تركيا تراجع لأقل من ألف حالة لأول مرة منذ 11 يونيو مع تسجيل 992 حالة.

وأضاف قوجة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" بلغ 214993 حالة.

وأفاد بأن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 20 حالة يوم الثلاثاء ليصبح 5402 حالة.

وتراجعت حالات الإصابة إلى 786 حالة في الثاني من يونيو، ولكن زادت بعد أسبوعين لأكثر من المثلين لتسجل 1592 حالة عقب تخفيف أنقرة التدابير ضد انتشار الفيروس.

وأعلنت تركيا، يوم الاثنين، تسجيل 1008 إصابات و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1156 حالة شفاء من المرض.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: رويترز

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