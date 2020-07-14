سفير الصين لدى بريطانيا: قرار المملكة المتحدة بشأن "هواوي" مخيب للآمال وغير عادل

قال سفير الصين لدى بريطانيا يوم الثلاثاء، إن قرار إزالة معدات "هواوي" من شبكة اتصالات الجيل الخامس، مخيب للآمال وغير عادل ويثير شكوكا بشأن انفتاح بريطانيا أمام المستثمرين الأجانب.

وكتب ليو شياو مينغ تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قرار المملكة المتحدة بشأن هواوي مخيب للآمال وغير عادل."

وأضاف أنه يثير شكوكا بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة يمكنها إتاحة بيئة أعمال مفتوحة ونزيهة وغير تمييزية أمام الشركات من الدول الأخرى.

Disappointing and wrong decision by the UK on #Huawei. It has become questionable whether the UK can provide an open, fair and non-discriminatory business environment for companies from other countries. https://t.co/fp1D9Yn2vt — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) July 14, 2020

وأفادت الحكومة البريطانية بأنها لن تستخدم أي معدات اتصال تملكها شركة "هواوي" الصينية لبناء شبكات 5G في البلاد بحلول سنة 2027.

وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات "هواوي" بحلول 2027.

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وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35%، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.

وبحسب "تيلغراف"، فإن المشرعين المحافظين مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل الإسراع بالتخلي عن معدات "هواوي" والتخلص منها بحلول 2023.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

المصدر: وكالات