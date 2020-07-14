بومبيو: الولايات المتحدة "قلقة جدا" من تحذيرات أطلقتها رئيسة هونغ كونغ التنفيذية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "قلقة جدا" من تحذيرات أطلقتها رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام.

وكانت لام حذرت من أن الانتخابات الديمقراطية التمهيدية الأخيرة في هونغ كونغ ربما انتهكت قانون الأمن القومي الجديد في الصين.

وردا على هذا التحذير، قال بومبيو إن واشنطن ستراقب التطورات في هونغ كونغ بعناية، مع اقتراب انتخابات المجلس التشريعي هناك في 6 سبتمبر.

واصطف مئات الآلاف من مواطني هونغ كونغ قبل يومين للإدلاء بأصواتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما يقول معسكر المعارضة في المدينة الخاضعة للحكم الصيني إنه احتجاج رمزي على قانون الأمن القومي الصارم الذي تفرضه بكين بشكل مباشر على المدينة.

المصدر: "رويترز"