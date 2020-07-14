"طالبان" تعلن الإفراج عن 11 جنديا وشرطيا أفغانيا كانوا في أسرها

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها أفرجت عن 11 شرطيا وجنديا من عناصر القوات الحكومية كانوا في أسرها.

إقرأ المزيد

وأوضح سهيل شاهين، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لـ "طالبان" (ومقره العاصمة القطرية الدوحة) إن 11 من رجال الأمن والجنود "التابعين لإدارة كابل" أطلق سراحهم "من سجون الإمارة الإسلامية في محافظات لوغار وبكتيا وبكتيكا".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أضاف شاهين أن جميع المفرج عنهم تمت إعادتهم إلى عائلاتهم مع منحهم رزم مساعدات.

وفي وقت سابق، أفاد مجلس الأمن القومي الأفغاني بأن 4199 من عناصر "طالبان" تم الإفراج عنهم حتى الآن من قبل السلطات. من جهتها، تطالب الحركة كابل بإطلاق سراح 5 آلاف من أنصارها، بناء على بنود الاتفاق الذي وقعته مع الولايات المتحدة، أواخر فبراير الماضي، وذلك ضمن عملية تبادل الأسرى بين "طالبان" وكابل، تمهيدا لبدء خروج القوات الأجنبية من البلاد وإطلاق حوار أفغاني أفغاني.

المصدر: نوفوستي