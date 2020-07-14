باكو وطهران تبحثان التوتر العسكري على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني، إلمار محمدياروف، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، التوتر العسكري على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان، إن محمدياروف أبلغ ظريف بـ"الاستفزاز الذي نفذته القوات المسلحة الأرمينية على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، وجهود إحباط الهجمات والتوتر المستمر في المنطقة والأوضاع الراهنة".

وأشار محمدياروف، حسب البيان، إلى أن "العدوان الأرميني يمثل مصدرا أساسيا للخطر في المنطقة، مشددا على ضرورة سحب قوات الاحتلال الأرمينية من ناغورني قرة باغ والمناطق الأذربيجانية المجاورة".

بدوره، أكد ظريف، حسب البيان، "موقف إيران المعروف الداعم لوحدة أراضي أذربيجان، مشيرا إلى أن حماية وحدة أراضي الجمهورية الأذربيجانية تمثل جزءا من الاستراتيجية الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده مستعدة دائما لتأييد الجهود الرامية إلى تسوية هذا النزاع.

وتشهد الحدود الأذربيجانية الأرمينية اشتباكات مسلحة مستمرة منذ 12 يوليو أسفرت حتى الآن، حسب باكو، عن مقتل 11 عسكريا أذربيجانيا، بينهم جنرال، فيما أعلنت يريفان عن مقتل ضابطين اثنين وسقوط 5 مصابين، وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن هذا التوتر.

المصدر: وكالات