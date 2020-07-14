أوكرانيا: من السابق لأوانه الجزم بأن إسقاط طائرة الركاب في إيران يرجع لخطأ بشري

أعلنت أكورانيا أنه من السابق لأوانه الجزم بأن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري، مخالفة بذلك نتائج توصلت لها منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في إفادة عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن الكثير من الأسئلة لا تزال دون إجابة.

وأضاف "أريد أن أؤكد بوضوح: "من السابق لأوانه القول إن الطائرة أسقطت نتيجة خطأ بشري مثلما يزعم الجانب الإيراني. لدينا أسئلة كثيرة ونحتاج لعدد كبير من الإجابات الشافية غير المنحازة والموضوعية، عما حدث".

وقال كوليبا إن وفدا إيرانيا سيصل إلى كييف هذا الشهر لمناقشة التعويضات.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في تقرير مبدئي إن الطائرة أسقطت بطريق الخطأ وإن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها سببه خلل في توجيه نظام الرادار الإيراني، وعدم وجود اتصال بين القائم على تشغيل نظام الدفاع الجوي وقادته.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخ أرض-جو في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران. ووصفت إيران الأمر لاحقا بأنه "خطأ كارثي" من جانب قوات كانت في حالة تأهب قصوى أثناء مواجهة مع الولايات المتحدة.

وقالت طهران الشهر الماضي إنها سترسل الصندوقين الأسودين لتسجيلات الطائرة المنكوبة إلى فرنسا لتحليل بياناتهما، وإن خبراء من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا سيشاركون في تحليل معطيات الصندوقين.

المصدر: رويترز