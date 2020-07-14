أمريكا تنفذ أول حكم إعدام منذ 17 عاما

كشفت متحدثة باسم مكتب السجون الأمريكية، إن الحكومة الاتحادية نفذت اليوم، أول حكم إعدام منذ 17 عاما، وذلك بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق لتطبيق العقوبة في قرار أصدرته فجر اليوم.

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وقالت المتحدثة كريستي بريشيرز عبر الهاتف، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق، دانيال لي، المدان بالقتل، وأكدت أن وفاته أعلنت في الساعة 8:07 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07 12-بتوقيت غرينتش).

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" قبل ذلك، أن المحكمة العليا الأمريكية وافقت فجر الثلاثاء على استئناف عقوبة الإعدام المعاقب بها على جرائم فيدرالية، بعد 17 عاما من وقفها.

وجاء في قرار قضاة المحكمة العليا:"نلغي الحظر الأولي لقضاة المحاكم الجزئية في الولايات، ويمكن أن يستمر تنفيذ أحكام الإعدام وفقا لما هو مخطط له".

وفي وقت سابق، علقت قاضي المحكمة الجزئية، تانيا تشوتكان، قرار استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، مما ألقى بظلال من الشك على إنسانية استخدام الحقنة المميتة، التي يتم تقديمها للمدانين.

ولم يتم تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ 17 الماضية. ومن المقرر حاليا تنفيذ أربع عمليات إعدام لمدانين بمثل هذه الجرائم في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ينص العديد من قوانين الولايات الأمريكية على إنزال عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة بمخالفة لقوانين هذه الولايات.

المصدر:"رويترز"+"إنترفاكس"