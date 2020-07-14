إيران تنفذ حكم الإعدام بحق اثنين في قضية تفجير مهاباد عام 2010

أعلنت محكمة إقليم أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران، تنفيذ حكم الأعدام بحق اثنين، بعد إدانتهم بتفجير مهاباد عام 2010.

وقالت المحكمة، إنه بعد أن تم في عام 2013 اعتقال جماعة إرهابية على علاقة بحادث التفجير، جرت إدانة اثنين من عناصرها بالتفجير والحكم عليهما بالإعدام، مضيفة أنه تم تنفيذ الحكم اليوم الثلاثاء، بحضور عوائل ضحايا التفجير.

وتفجير مهاباد وقع في سبتمبر 2010 في مدينة مهاباد بشمال غربي إيران، أثناء عرض عسكري نظم بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع الحرب العراقية الإيرانية، حيث أسفر التفجير عن مقتل 12 شخصا من الأكراد والآذريين الإيرانيين، وإصابة 40 أخرین بجروح مختلفة.

المصدر: RT