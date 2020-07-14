ظريف: استمرار الحصار الجائر ضد اليمن غير مقبول

شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن استمرار "العدوان والحصار" ضد اليمن و"الاستيلاء" على السفن التي تحمل الطعام والوقود في ظروف تفشي كورونا غير مقبول.

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وأضاف ظريف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بالفيديو مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية التي مقرها بصنعاء، هشام شرف عبد الله، أن إيران تعتبر دوما "الحل الوحيد للأزمة اليمنية سياسيا، وفي هذا الخصوص قامت بالتعاون البناء مع الأطراف اليمنية والدولية لإحلال السلام في اليمن".

وأكد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن هو الحفاظ على سيادته الأرضية، ووحدة اليمنيين وإجراء مباحثات سياسية شاملة بين مختلف المجموعات والأحزاب لتشكيل حكومة موحدة وشاملة لأن اليمن يعود لجميع المجموعات اليمنية.

ورفض ظريف استمرار "العدوان والحصار الجائر" ضد اليمن من قبل التحالف العربي، واحتجاز السفن التي تحمل الغذاء والوقود، في ظروف تفشي وباء فيروس كورونا.

وشدد على أن إيران تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية لمكافحة انتشار كورونا.

من جانب آخر، أعرب وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، هشام شرف عبد الله، عن تقديره للدعم السياسي والمساعدات الإنسانية الذي قدمتها إيران للشعب اليمني، وقدم تقريرا حول آخر الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن والأفاق المستقبلية للأزمة اليمنية.

وشدد على جهود بلاده لتحقيق السلام والتغلب على المشاكل الإنسانية التي يسببها فيروس كورونا.

المصدر: إرنا