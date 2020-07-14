إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بموظف سابق بوزارة الدفاع بتهمة التجسس

أعلنت طهران تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد الموظفين السابقين بالقسم الفضائي الجوي بوزارة الدفاع، بعد إدانته بالتجسس وتقديم معلومات سرية حول برنامجها الصاروخي للاستخبارات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق "رضا عسكري"، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "طهران لن تتساهل مع أحد ولن تساوم على أمنها القومي".

وأوضح إسماعيلي أن المعدوم عسكري تقاعد من وزارة الدفاع عام 2016، وأنه كان على تواصل مع الـ"CIA" أثناء عمله وبعد خروجه إلى التقاعد، وقدم إليها معلومات حول إنتاج الصواريخ الإيرانية، مقابل حصوله على المال، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تراقبه قبيل اعتقاله.

المصدر: RT