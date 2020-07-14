لحظة إصابة رجل أسمر البشرة بمسدس صاعق كهربائي للشرطة في نيويورك

صوّر شهود عيان لقطات فيديو لاشتباك بين الشرطة ومتظاهرين في نيويورك الأمريكية، أطلق خلالها ضابط شرطة صعقات من مسدس كهربائي على متظاهر اسمر البشرة.

وتقول الشرطة إن المتظاهر الناشط تصرف بعنف ضد الضابط، وصرخ بوجهه ورمى بخوذته نحو السماء، وعقبها أخرج الشرطي مسدسه للصعقات الكهربائية واستعمله ضد الرجل الأسمر لاعتقاله، في هذه الواقعة الجديدة التي حصلت في منطقة بروكلين.

يذكر أن احتجاجات مناهضة للعنصرية تجري في الولايات المتحدة منذ نهاية مايو تحت شعار "حياة السود مهمة".

وانطلقت هذه التظاهرات الحاشدة عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، أثناء اعتقال الشرطة له.

المصدر: iz.ru