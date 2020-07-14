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ألمانيا.. وفاتان فقط بكورونا خلال 24 ساعة

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ألمانيا.. وفاتان فقط بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters
صورة أرشيفية
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سجلت ألمانيا حالتي وفاة فقط و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وزير الصحة الألماني يدعو إلى اليقظة لتفادي موجة ثانية من كورونا
وزير الصحة الألماني يدعو إلى اليقظة لتفادي موجة ثانية من كورونا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد بواقع 232، ليصل إلى 198963.

وأفادت البيانات أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بواقع اثنتين ليصل إلى 9064 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن بلاده قادرة على منع حدوث موجة ثانية من الفيروس في الخريف، إذا ظل الناس على يقظة، خاصة في موسم العطلات الصيفية.

المصدر: رويترز

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