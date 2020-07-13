ولاية كاليفورنيا الأمريكية تفرض العزل عام مجددا إثر تفاقم أزمة كورونا

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، يوم الاثنين، بتعليق إعادة فتح الأعمال والأنشطة في الولاية إثر ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه نيوسوم بإغلاق الحانات ومنع العمل في المناطق المغلقة من المطاعم، كما قرر غلق الكنائس وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر في أكثر المقاطعات التي تشهد تزايدا في الإصابات بالمرض.

كما أعلنت أكبر منطقتين بهما مدارس في الولاية، وهما لوس أنجلس وسان دييغو، أن كل العمليات التعليمية ستكون عبر الإنترنت عند استئناف الدراسة بعد أسابيع قليلة.

وأصبحت ولايات فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا وتكساس البؤر الجديدة للجائحة في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، إذ زادت حالات الإصابة بوتيرة سريعة في 40 ولاية أمريكية على مدى الأسبوعين المنصرمين.

وأعلنت فلوريدا الأحد تسجيل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية بأكثر من 15 ألف حالة في 24 ساعة.

وتأتي هذه الأرقام تزامنا مع انتقادات حادة وجهها الرئيس ترامب لخبراء الصحة الذين يقودون تصدي البلاد للجائحة، وفي وقت تتدهور فيه علاقته بكبير خبراء الأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي.

المصدر: "رويترز"