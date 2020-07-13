البيت الأبيض ينفي وجود خلافات بين ترامب وفاوتشي

نفى البيت الأبيض وجود خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير خبراء الأمراض المعدية، مستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي بشأن جائحة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الدكتور فاوتشي والرئيس كانت بينهما دائما علاقة جيدة جدا".

وتعليقا على ما قدمه البيت الأبيض للصحفيين من تصريحات فاوتشي، التي اعتبرها مثيرة للجدل، قالت ماكيناني: "لم نقدم للصحفيين تقريرا ناقدا، وإنما قدمنا الأجوبة عن أسئلة محددة".

وأوضحت أن الحديث يدور عن الرد على تساؤلات صحيفة "واشنطن بوست" بشأن تصريحات ترامب حول أخطاء فاوتشي، مضيفة أن الحديث عن "تقرير ناقد" غير صحيح.

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من جهته، أكد دونالد ترامب نفسه أن لديه علاقة جيدة مع فاوتشي، لكنه لا يتفق معه دائما.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب انتقد في الفترة الأخيرة مسؤولي الصحة في الحكومة وتوجيهاتهم في الوقت الذي تهدد فيه زيادة مطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تخفيف قيود العزل العام في مختلف أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية إن فاوتشي ارتكب الكثير من الأخطاء فيما يتعلق بفيروس كورونا.

ونفى فاوتشي الأخطاء المنسوبة إليه وغاب عن المؤتمرات الصحفية للفريق الخاص بمحاربة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

المصدر: وكالات