فاوتشي: تصاعد إصابات كورونا سببه أن أمريكا لم تطبق العزل العام كاملا

قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنتوني فاوتشي إن سبب الزيادة الكبيرة الحالية في حالات الإصابة بفيروس كورونا يعود لعدم تطبيق الولايات المتحدة العزل العام كاملا.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع (ستانفورد ميديسين) "لم نطبق العزل العام كاملا" وإن هذا هو سبب زيادة أعداد الإصابات.

وأضاف "بدأنا في النزول ووقتها بقينا عند مستوى كان عاليا بدرجة كبيرة في الحقيقة، نحو 20 ألف إصابة في اليوم. ثم عندما بدأنا في رفع قيود العزل العام شهدنا الزيادات الكبيرة التي نراها اليوم، ونحن نتحدث، في كاليفورنيا.وفي أريزونا وفي تكساس وفي فلوريدا وعدة ولايات أخرى".

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وكان ترامب قد انتقد خبراء الصحة في حكومته الذين يقودون طريقة تعامل الحكومة الأمريكية مع تفشي فيروس كورونا، فيما تشهد علاقته مع كبير أطباء الأمراض المعدية توترا.

كما أعاد ترامب صباح الاثنين الباكر نشر اتهامات لأحد المقدمين السابقين لبرامج مسابقات قال إن "الجميع يكذبون"، بما فيهم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأيضا نشر تغريدة ظهرت في أبريل لووليري قال فيها إن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يريد أن يصل الأمر إلى حد طلب "بطاقة هوية ممن يذهبون إلى المتاجر للتسوق".

وكتب تشاك وليري مساء يوم الأحد "من أكثر الأكاذيب السافرة هي تلك المتعلقة بكوفيد-19.. الجميع يكذبون.. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسائل الإعلام، الديمقراطيون وأطباؤنا، ليس جميعهم لكن الأغلب، الذين قيل لنا أن نثق بهم"، ولم يقدم أدلة على مزاعمه.

ولم يجب البيت الأبيض على أسئلة حول آراء ترامب إزاء فاوتشي وما إذا كان يعتقد أن مراكز مكافحة الأمراض تكذب. وتحول كبير أطباء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إلى اسم مألوف بفضل تقييمه الصريح خلال إفادات البيت الأبيض الصحفية حول فيروس كورونا المستجد.

المصدر:رويترز