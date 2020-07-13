لافروف وبومبيو يبحثان تسوية الأزمات في ليبيا وسوريا وأفغانستان

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، تسوية الأزمات في كل من ليبيا وسوريا وأفغانستان.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، بأن لافروف وبومبيو تناولا، خلال اتصال هاتفي أجري بمبادرة من الجانب الأمريكي، "مهمات تسوية النزاعات في مناطق متفرقة بالعالم، بما في ذلك الأوضاع في كل من أفغانستان وليبيا وسوريا".

منا بحث بومبيو ولافروف، حسب البيان، "بعض المواضيع الحيوية الأخرى للأجندة الدولية وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين".

المصدر: RT