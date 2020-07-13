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عمدة نيويورك: لم تسجل وفيات بكورونا خلال 24 ساعة لأول مرة

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عمدة نيويورك: لم تسجل وفيات بكورونا خلال 24 ساعة لأول مرة
AFP Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو
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أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو عدم تسجيل وفيات جراء فيروس كورونا في المدينة خلال 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني "الانتصار" على الفيروس.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن تسجيل صفر وفيات خلال يوم واحد دليل على أن "المدينة تقاوم، والناس لم يستسلموا"، معتبرا إياه أمرا يبعث على الأمل.

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وفي الوقت ذاته أشار العمدة إلى أنه من السابق لأوانه الاحتفال بالانتصار، مضيفا أن "هذا المرض لا يزال بعيدا عن الهزيمة".

يأتي ذلك بعد أن سجلت سلطات نيويورك صفر وفيات بفيروس كورونا في المدينة يوم السبت الماضي، وذلك لأول مرة منذ انتشار الوباء، حيث تم تسجيل أول وفاة بنيويورك في 11 مارس الماضي.

وبلغت الحصيلة المؤكدة لضحايا فيروس كورونا في المدينة 18708 أشخاص، وهناك أيضا 4615 حالة وفاة أخرى، يشتبه بأنها ناجمة عن فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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