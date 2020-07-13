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ميركل: على الاتحاد الأوروبي ألا يوقف الحوار مع الصين بسبب هونغ كونغ

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ميركل: على الاتحاد الأوروبي ألا يوقف الحوار مع الصين بسبب هونغ كونغ
Reuters POOL
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دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتحاد الأوروبي إلى عدم وقف الحوار مع الصين بسبب تطبيقها القانون الأمني على هونغ كونغ، الأمر الذي نددت به بعض الدول الغربية.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، إنه "من المهم بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحاول صياغة سياسة مشتركة تجاه الصين، ورد مشترك".

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وأضافت تعليقا على قضية هونغ كونغ: "هذا مهم جدا بالنسبة إلي، ولكن هذا ليس سببا لعدم مواصلة الحوار مع الصين".

يذكر أن بعض الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، اعتبرت أن تطبيق القانون الأمني على مدينة هونغ كونغ يقوض الحكم الذاتي للمدينة.

المصدر: رويترز

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