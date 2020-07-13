إصابة 890 موظفا طبيا بفيروس كورونا في دائرة العاصمة البوليفية

أعلنت السلطات الصحية البوليفية، اليوم الاثنين، إصابة 890 شخصا بين الموظفين الطبيين في دائرة العاصمة لاباز بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مسؤولة هيئة الصحة في المدينة، مارسيلو فلوريس: "عدد المرضى بين الموظفين الطبيين ارتفع، حسب المعطيات التي تم الحصول عليها حتى الأحد، إلى 890 شخصا".

وأشارت صحيفة "Pagina Siete" البوليفية إلى أن هذا العدد يمثل نحو 65% من حصيلة الموظفين الطبيين الذين يعملون على علاج المرضى بفيروس كورونا في دائرة لاباز.

كما رصدت السلطات الصحية، حسب الصحيفة، الإصابة بفيروس كورونا لدى 378 شرطيا و98 عسكريا.

وسجلت في بوليفيا، حتى اليوم الاثنين، 48187 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1807 وفيات.

وسبق أن أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل تحت العزل.

المصدر: "Pagina Siete" + وكالات