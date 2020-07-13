توقيف وزير الدفاع الأذربيجاني الأسبق بتهمة التحريض على الدولة

أعلنت هيئة أمن الدولة في أذربيجان، اليوم الاثنين، عن توقيف وزير الدفاع الأسبق، رحيم قاضييف، بتهمة التحريض على محاربة الدولة والاستيلاء على أجهزة الدولة.

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وفي بيان لها، ربطت هيئة أمن الدولة توقيف الوزير الأسبق (الذي شغل هذا المنصب خلال العامين 1992 و1993)، بالأحداث الأخيرة على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وجاء في البيان: "خلال يومي 12 و13 يوليو، قام وزير الدفاع الأسبق، رحيم قاضييف، وبصورة متعمدة، بنشر معلومات استفزازية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى القيام بأعمال تضعف قدرة البلاد على الدفاع وكذلك إلى تنظيم أعمال شغب والاستيلاء على أجهزة الدولة".

وعلى مدار اليومين الأخيرين، تشهد منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا (تبعد مئات الكيلومترات عن إقليم قره باغ، "قلب" النزاع بين البلدين) اشتباكا مسلحا يتبادل الطرفان فيه الاتهامات بالبدء في إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن سقوط 4 قتلى من جانبها، فيما أكدت نظيرتها في أرمينيا جرح شرطيين و3 عسكريين، نافية سقوط قتلى.

المصدر: سبوتنيك