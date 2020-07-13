فنلندا: يجب وقف تطبيق اتفاق ترحيل المطلوبين مع هونغ كونغ

أعلن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن حكومة بلاده لا تنوي مواصلة تطبيق اتفاق ترحيل المطلوبين مع هونغ كونغ في ظل فرض السلطات الصينية قانون الأمن القومي في المدينة.

واعتبر هافيستو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أنه يجب وقف تطبيق هذا الاتفاق مع هونغ كونغ، لأن فرض القانون الجديد سيسمح بنقل المرحلين من المدينة، التي تتميز بنظامها للحكم الذاتي، إلى الصين القارية.

وقال وزير الخارجية الفنلندي: "الأوضاع تغيرت منذ الزمن الذي تم فيه توقيع الاتفاق... لا يجب تطبيقه الآن".

وسبق أن أقرت اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبي العام الصيني، يوم 30 يونيو، قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ وسط معارضة كبيرة من قبل المعارضة المحلية وحكومات الدول الغربية التي تعتقد أن هذا الإجراء يقوض نظام الحكم الذاتي للمدينة.

المصدر: "رويترز" + وكالات