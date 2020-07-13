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استقالة نائب رئيس ساحل العاج بعد أيام من وفاة رئيس الوزراء

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استقالة نائب رئيس ساحل العاج بعد أيام من وفاة رئيس الوزراء
Reuters
رئيس ساحل العاج الحسن وتارا
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قالت الرئاسة في ساحل العاج إن دانييل كابلان دنكان نائب الرئيس قدم استقالته، وذلك بعد أيام من وفاة مفاجئة لرئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي الذي كان الرئيس الحسن وتارا يفضله لخلافته.

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وفاة رئيس وزراء ساحل العاج
وفاة رئيس وزراء ساحل العاج

وتسببت وفاة جون كوليبالي الذي اختاره وتارا لخوض انتخابات الرئاسة في أكتوبر في تعثر الحزب الحاكم في إيجاد مرشح بديل، وهي عملية يقول محللون إنها ستكشف عن انقسامات داخلية.

وصرح باتريك أتشي، وهو مساعد كبير لوتارا، للصحفيين، بأن دنكان يترك منصبه "لأسباب شخصية".

وأضاف أن دنكان كان قد قدم استقالته للمرة الأولى في فبراير.

وأشار إلى أن وتارا قبل استقالة دنكان في النهاية يوم الأربعاء الماضي وهو اليوم الذي توفي فيه جون كوليبالي الذي كان يعاني من أمراض في القلب منذ وقت طويل.

وتوفي جون كوليبالي بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

المصدر: رويترز

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