جونسون يتحدث عن إجراء جديد قد يكون إلزاميا بخصوص كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ارتداء الكمامة ضروري في كافة المحلات التجارية مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة في غضون أيام معدودة.

وأضاف جونسون في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "الكمامات لها فائدة كبيرة في الأماكن المحصورة، أعتقد أنه في المحال التجارية من الضروري ارتداء أقنعة واقية.. اعتقد أنه يتوجب على المواطنين ارتدائها.. أما فيما يتعلق بكيفية القيام بذلك، في جعل ذلك إلزاميا أم لا، سنبت في هذا الأمر وسنرى ذلك من خلال الحكومة في الأيام القليلة المقبلة".

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وتأتي تصريحات جونسون، بعد ملاحظة عدم اكتراث الناس بالتعليمات بعد إعادة فتح الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة المتحدة وخشية من احتمالات موجة جديدة من الإصابات والوفيات بجائحة كورونا.

المصدر: وكالات