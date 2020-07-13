قاضية أمريكية تؤجل تنفيذ أول حكم بالإعدام منذ 17 سنة

أصدرت القاضية الفدرالية الأمريكية، تانيا تشوتكان، اليوم الاثنين، أمرا بوقف تنفيذ ما كان يمكن أن يكون أول إعدام فدرالي في البلاد منذ 17 عاما.

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وجاء قرار القاضية للسماح باستمرار الطعون القانونية ضد بروتوكول الإعدام بالحقنة المميتة الذي تطبقه الحكومة.

وشمل القرار تأجيل إعدام دانييل ليويس لي، وويزلي إيرا بوركي، وداستين لي هونكن، وكيث دواين نيلسون، حتى صدور أمر آخر من المحكمة.

وكانت محكمة استئناف في ولاية إنديانا الأمريكية أصدرت أمس الأحد حكما بإلغاء قرار للقاضية الفدرالية، جين ماغنوس ستينسون، ينص على تأجيل إعدام السجين دانييل ليويس لي، الذي كان ينتمي إلى جماعة عنصرية وأدين عام 1997 بتهمة قتل عائلة من 3 أشخاص، بينهم طفلة في الثامنة من عمرها.

وكان من المقرر أن يجري تنفيذ عقوبة الإعدام بحق لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات