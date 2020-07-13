تركيا تشاكس الاتحاد الأوروبي في كل الأمور لكنها تقيّد يديه بإغراقه بالمهاجرين

أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم قلقه واستياءه حيال سلوك تركيا في شرق البحر المتوسط وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، غير أن تلويح أنقرة بورقة المهاجرين في وجه الاتحاد يقيد يديه.

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وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل: "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم"، قبل أن يترأس اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في بروكسل منذ أربعة أشهر.

وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات صعبة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي: "ما يجري في تركيا مقلق" فيما أوضحت نظيرتها الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا: "نلاحظ سلسلة تحركات من جانب تركيا تستدعي مناقشة حول طريقة تعاملنا معها".

غير أن جميع الوزراء شددوا على أهمية الشراكة مع تركيا، العضو في الحلف الأطلسي (الناتو).

وطالبت فرنسا، التي يخيم التوتر على علاقاتها مع تركيا، بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف "توضيح" الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا.

وتحظى باريس بتأييد بعض الدول. فوزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، لم يخف خيبة أمله حيال أنقرة، وهو الذي شارك في 2004 في الاجتماع الذي منح خلاله الاتحاد الأوروبي تركيا وضع الدولة المرشحة لدخوله.

وقال أسلبورن لدى وصوله إلى بروكسل: "كان لدي آمال كبرى قبل 15 أو 16 عاما بأن تصبح تركيا بلدا أوروبيا، بلدا إسلاميا كبيرا يدفع الديمقراطية إلى الأمام. للأسف، لابد لنا من الإقرار بأن الأمر يسير في الاتجاه الخاطئ".

ويقوم خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي. فأنقرة تقدم دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي تعترف بها الأمم المتحدة، وتركيا متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تصدير أسلحة لهذا البلد.

وتقاتل تركيا في سوريا القوات الكردية، الحليفة الأساسية للتحالف الدولي الذي تشارك فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

كما تقوم أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص، يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن الرئيس رجب طيب إردوغان متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. كما أثار قراره تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد موجة انتقادات في العالم، ولاسيما في اليونان.

وعلق آسلبورن بهذا الصدد قائلا: "هذا القرار هجوم على الحضارة" مضيفا "أعتقد أن تركيا بهذه الخطوة، ألغت نوعا ما تقاربها مع الاتحاد الأوروبي".

وفي المقابل، وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو تحذيرا إلى بوريل خلال لقائهما، فأخذ على الاتحاد الأوروبي ربطه مسألة الهجرة بالتوتر في شرق المتوسط، وحذر بأنه إذا لم يتم تحقيق تقدم في المحادثات فإن "تركيا ستستأنف سياسة عدم وقف الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.

المصدر:"أ ف ب"