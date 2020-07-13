مقتل 10 وإصابة العشرات في هجوم لـ"طالبان" على مجمع حكومي بأفغانستان

لقي 10 من العسكريين الأفغان مصرعهم وأصيب عشرات آخرون باشتباك مع مسلحين من حركة "طالبان" في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان، اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون محليون إن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان، قرب مكتب مديرية الأمن الوطني، وكالة المخابرات الرئيسية.

وصرح المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان، محمد صديق عزيزي قائلا: "إنه هجوم معقد بدأ بسيارة ملغومة".

وأضاف أن الهجوم انتهى بعدما لقي 4 مسلحين مصرعهم في الاشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية.

وقال حاكم سمنكان، عبد اللطيف إبراهيمي، إن 10 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 54 شخصا، بينهم مدنيون.

وأعلنت "طالبان" في بيان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه العنف بأفغانستان، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع الحكومة والحركة إلى مفاوضات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عاما.

المصدر: رويترز