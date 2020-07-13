موسكو تعلق على التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

عبرت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في 12 يوليو، مبدية استعدادها لتقديم المساعدة المطلوبة لإعادة الاستقرار في المنطقة.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه "حسب المعلومات الواردة، فإن الأعمال القتالية مستمرة في المنطقة مع استخدام المدفعية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وقدمت الخارجية الروسية تعازيها لذوي الضحايا، وأضافت: "نعتبر مواصلة التصعيد، الذي يهدد أمن المنطقة، أمرا غير مقبول، ونحث الطرفين المتحاربين على ضبط النفس والالتزام التام بوقف إطلاق النار".

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت أمس الأحد بين القوات الأرمنية والأذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية، وسط تبادل باكو ويريفان الاتهامات بانتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين.

المصدر: موقع الخارجية الروسية



