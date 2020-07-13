أردوغان: سنصبح ضمن الدول الأربع الأولى عالميا في صناعة الطائرات المسيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستصبح ضمن الدول الأربع الأولى عالميا في صناعة الطائرات المسيرة.

وأوضح أردوغان في حوار مع مجلة "كريتر" المحلية، أن صناعة الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، من أهم مشاريع الصناعات الدفاعية التركية.

وأردف قائلا: "مع طائرة أقنجي المسيرة سنصبح ضمن الدول الأربع الأولى عالميا في هذا المجال".

وأكد أن "الطائرات المسيرة المسلحة التركية تقدم إسهاما كبيرا في مكافحة الإرهاب، كما أنها تلعب دورا فاعلا جدا في سوريا وليبيا".

وأشار إلى وجود طلب خارجي كبير على المسيّرات التركية، حيث أن هناك اهتماما عالميا بالصناعات الدفاعية المحلية.

كما لفت أردوغان إلى زيادة مشاريع الصناعات الدفاعية التركية من 62 إلى نحو 700، ورفع ميزانيتها 11 ضعفا منذ 2002، لتصل إلى 60 مليار دولار.

وذكر أن حجم حجم الصادرات الدفاعية التركية كان 248 مليون دولار، ليرتفع إلى أكثر من 3 مليارات دولار في العام 2019.

وأضاف أن ميزانية البحث والتطوير المرصودة في هذا المجال تجاوزت مليار ونصف المليار دولار خلال 2019.

وتابع قائلا: "توجد حاليا 5 من شركاتنا ضمن أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية".

المصدر: الأناضول