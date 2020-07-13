إيران.. ارتفاع ضحايا كورونا إلى أكثر من مئتي حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و203 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذا ما يشكل زيادة في الوفيات اليومية مقارنة مع 194 حالة وفاة أمس الأحد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 259652، منهم 3375 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 13032".

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ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 222539، فضلا عن إجراء مليون و997967 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن 4 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران.

في حين أن 9 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية.

وتظهر مؤشرات اليوم ارتفاعا في معدلات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت أمس الأحد 2186 إصابة جديدة، و194 حالة وفاة.

المصدر: RT