إعلان من دولة أوروبية عن موعد فتح حدودها أمام المواطنين الروس لم يصمد طويلا

حذفت السفارة الهنغارية في موسكو من صفحتها الرسمية على "فيسبوك" النبأ الذي نشرته سابقا عن فتح حدود بلادها أمام المواطنين الروس اعتبارا من 15 يوليو.

ونشرت السفارة الهنغارية في موسكو في وقت سابق، قائمة للدول المسماة بالمنطقة "الصفراء" ، أدرجت بينها روسيا.

ويفترض أن يتمكن مواطنو هذه الدول من زيارة هنغاريا (المجر)، إذا كانت لديهم وثائق تؤكد خلوهم من الفيروس التاجي.

وضمت قائمة المنطقة "الصفراء" الهنغارية إضافة إلى روسيا، صربيا وبلغاريا والبرتغال ورومانيا والسويد وبريطانيا.

بالمقابل، أدرجت السفارة دولا أخرى وصفت بالأكثر خطورة في المنطقة "الحمراء"، منها ألبانيا ومونتي نيغرو (الجبل الأسود) وأوكرانيا، فيما تجري عملية إعادة النظر في قوائم الدول بانتظام.

المصدر: نوفوستي