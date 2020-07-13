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طوكيو تبحث مع واشنطن زيادة إصابات كورونا في القواعد العسكرية الأمريكية

أخبار العالم

طوكيو تبحث مع واشنطن زيادة إصابات كورونا في القواعد العسكرية الأمريكية
Reuters
عناصر من الجيش الأمريكي
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قال مسؤول ياباني كبير إن طوكيو وواشنطن تتبادلان المعلومات بخصوص إصابات فيروس كورونا في القواعد العسكرية الأمريكية باليابان، بعد أن أثار تفشي المرض غضبا في مقاطعة أوكيناوا.

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وأفاد يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي اعتيادي بأنه: "سنتعاون بشكل مناسب في هذا الشأن... تتبادل اليابان والولايات المتحدة المعلومات بخصوص تحركات العسكريين المصابين".

وأكدت مقاطعة أوكيناوا اليابانية على أن 62 شخصا، هم 39 في القاعدة الجوية لمشاة البحرية الأمريكية في فوتينما، و22 في معسكر هانسن، وواحد في معسكر كينسر، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من السابع من يوليو وحتى أمس الأحد.

وتستضيف أوكيناوا الجزء الأكبر من القوات العسكرية الأمريكية في اليابان، التي يعد تحالفها مع واشنطن ركيزة أساسية لأمنها.

لكن كثيرا من سكان أوكيناوا يربطون بين وجود القواعد ومشاكل اجتماعية من بينها الجريمة والحوادث، ويريدون تقليص أعداد الجنود الأمريكيين أو رحيلهم.

وقال متحدث عسكري أمريكي: "نحاول جاهدين الحد من مخالطة (السكان المحليين)، كما نتطلع إلى تعقب الأفراد الذين خالطوا المصابين".

المصدر: رويترز

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