أستراليا تستعين بالجيش لمكافحة تفشي فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأسترالي، غريت هانت، أنه سيتم إرسال ألف جندي إلى ولاية فيكتوريا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة، في رسالة مصورة نشرتها شبكة "ABC": "سنرسل ألف عنصر إضافي من قوات الدفاع، سيقومون بمهام مختلفة. وسيجري نشرهم، بالإضافة إلى 350 عسكريا موجودين حاليا هناك (في فيكتوريا)".

وقال وزير الصحة إن الجيش سيساعد في إجراء الاختبارات لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، كما سيراقب الامتثال لنظام العزل.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا، في أستراليا بلغ 9797، وتوفي 108 أشخاص، وتماثل للشفاء 7728 شخصا.

وتعتبر ولاية فيكتوريا أكثر المناطق تضررا في أستراليا من تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت 3799 إصابة، و24 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي