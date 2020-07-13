ألمانيا تسجل حالة وفاة واحدة فقط بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين. .

وبحسب بيانات المعهد، "تم تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198963، كما سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 9063 وفاة".

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وتم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في مقاطعة بافاريا (49273)، شمال الراين - وستفاليا (44974)، وبادن - فورتمبيرغ (36041)، وتم اكتشاف 8638 إصابة في برلين، في حين تم تسجيل أقل الإصابات في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الفدرالية (804).

وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 248 إصابة وثلاث حالات وفاة.

المصدر: نوفوستي











