وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية مساء يوم الأحد، إن جنديا من القوات التركية قتل شمالي العراق.

وذكرة الوزارة في بيان أن "الجندي التركي استشهد بعد نقله للمستشفى، جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة بمنطقة العملية شمالي العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع كذلك تحييد 3 مسلحين من منظمة "بي كا كا"، في اشتباكات بمنطقة عملية "مخلب النمر".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الدفاع التركية مقتل 3 عناصر من "بي كا كا" في غارة جوية.

وفي 17 يونيو الماضي أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات المسلحة.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق بعد "مخلب النسر"، التي انطلقت فجر 15 يونيو.

المصدر: RT + وكالات