ليبرمان يهاجم نتنياهو بسبب "التسريبات" حول الانفجار في منشـأة نطنز النووية الإيرانية

وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات لاذعة إلى حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب التسريبات المتعلقة بالانفجار في منشـأة نطنز النووية الإيرانية.

وقال ليبرمان، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد: " تابعت هذا الأمر وقرأت في نيويورك تايمز عن الإطاحة أو بالأحرى عن التسريب المتعمد عن موضوع نطنز. من الواضح أن هذا جرى بمعرفة ودعم وموافقة رئيس الحكومة".

ودافع ليبرمان عن سياسة الضبابية التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدار سنوات، وصرح: "أقول لك كوزير دفاع سابق وكوزير خارجية سابق ورئيس سابق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية وكعضو في الكابينيت لسنوات إن هذا يعرض أمن الدولة للضربة ويتم فقط لتغيير جدول الأعمال اليومي وتشتيت الرأي العام والتهرب من المسؤولية".

وسبق أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل أسبوع عن مسؤول استخباراتي مطلع في الشرق الأوسط أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادثة التي وقعت في منشأة نطنز النووية الإيرانية يوم 2 يوليو.

وقال المصدر، حسب الصحيفة، إن إسرائيل زرعت قنبلة في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي حديثة بالمنشأة.

وقالت هيئة الأمن القومي في إيران إنه تم تحديد سبب الانفجار في موقع نطنز، لكن لا يمكن الإفصاح عنه حاليا لأسباب أمنية، لكن مسؤولين إيرانيين صرحوا لوكالة "رويترز" بأن الشكوك بشأن قصف الموقع تحوم حول إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية