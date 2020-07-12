المكسيك على وشك تخطي إيطاليا في وفيات فيروس كورونا

قالت "رويترز" إن حصيلة وفيات المكسيك بسبب "كوفيد 19" على وشك تخطي مثيلتها في إيطاليا وتجاوز حاجز 35 ألف وفاة يوم الأحد، مما يؤهلها لاحتلال المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات.

وسجلت المكسيك يوم السبت 538 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 34730 بينما بلغت الإصابات المؤكدة 295268 حالة، فيما سجلت إيطاليا 34945 وفاة و242827 إصابة.

وفي حين أن إيطاليا "روضت" على ما يبدو الفيروس، لا يظهر الوباء أي إشارة على التباطؤ في المكسيك حيث واجهت الحكومة انتقادات بسبب إعادة تشغيل اقتصادها بسرعة كبيرة.

ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير ستة آلاف.

والأسبوع الماضي قال هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس "يتباطأ"، لكن عدة مسؤولين سابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب طريقة معالجتها الجائحة.

المصدر: رويترز