بريطانيا تعتزم الكشف عن خطة الهجرة لما بعد "بريكست"

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، يوم الأحد، أن بلادها ستكشف النقاب عن نظام للهجرة يعتمد على النقاط سيتم العمل به بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيسمح خروج بريطانيا من التكتل باستعادة لندن السيطرة على حدودها وإطلاق كامل إمكاناتها.

وقالت باتيل إن النظام الجديد، الذي من المتوقع أن تقدم الوزيرة تفاصيل كاملة بشأنه يوم الاثنين، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2021، عندما تنهي بريطانيا فترة انتقالية مدتها 11 شهرا في أعقاب خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت، في صحيفة "صن" الشعبية، أن "بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون دولة ذات سيادة لها نظام هجرة يجتذب الأفضل من جميع أنحاء العالم، سنتغلب على العقبات البيروقراطية ونمنح الشركات حرية أكبر في توظيف أشخاص من جميع أنحاء العالم".

وأشارت إلى أن الحكومة تلتزم بـ"توجيهات واضحة باستعادة السيطرة على الحدود بناء على استفتاء خروج بريطانيا عام 2016 من الاتحاد الأوروبي".

وتتعهد الحكومة البريطانية بتقليل الهجرة منخفضة المهارات وتسهيل دخول المهنيين المهرة، ومنح نقاط لمهارات اللغة الإنجليزية وعروض العمل المؤكدة.

وكتب وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف، في صحيفة "صنداي تلغراف"، أن النظام القائم على النقاط مصمم "لاجتذاب العلماء والمخترعين ورواد الأعمال الذين يمكنهم تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل".

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية