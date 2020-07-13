تشييع عمدة سيئول عبر الإنترنت بسبب قيود كورونا

أفادت اللجنة المنظمة لتشييع عمدة سيئول الراحل بارك وون-سون، بأن مراسم توديعه ستجري عبر الإنترنت غدا الاثنين، تماشيا مع حملة التباعد الاجتماعي الرامية للحد من تفشي وباء كورونا.

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وقال النائب بارك هونغ-كون من الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يشارك في قيادة لجنة تنظيم الجنازة، إن جثمان الراحل سينقل من مستشفى جامعة سيئول الوطنية إلى مبنى المدينة يوم الاثنين لإجراء المراسم المخطط لها في الساعة الثامنة والنصف، مشيرا إلى أن "الحدث سيجرى عبر الإنترنت بشكل يتماشى مع مبادئ التعاون مع مجهودات منع تفشي كورونا، وسيعقد على نطاق بسيط".

وحدد عدد الحضور بـ100 شخص بما يشمل أفراد أسرة الفقيد، وكبير موظفي المدينة، وممثلين عن الحزب والجماعات المدنية.

وستبث المراسم التي تعد جزءا من مراسم العزاء العامة التي تستضيفها حكومة سيئول رسميا، عبر الهواء على قنوات حكومة سيئول على موقع يوتيوب ومحطة الراديو التابعة للحكومة "تي بي إس".

وسيتم نقل جثمان "بارك" إلى محرقة حديقة سيئول التذكارية قبل أن يتم دفنه في مسقط رأسه تشانغ نيونغ، بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

وقد زار 11,486 شخصا قاعة العزاء أمام مبنى البلدية، كما وضع ما يزيد عن 640 ألف شخص زهورا افتراضية على نصبه التذكاري على الإنترنت، وفقا لمسؤولين في المدينة.

ووجد عمدة سيئول الذي كان في منتصف ولايته الثالثة ومرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة ميتا الأسبوع الماضي، بعد اتهامه رسميا بالتحرش جنسيا بمساعدته السابقة.

المصدر: يونهاب