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عدد إصابات كورونا في إيطاليا يتجاوز 234 ألفا

أخبار العالم

عدد إصابات كورونا في إيطاليا يتجاوز 234 ألفا
Reuters Remo Casilli
العاصمة الإيطالية روما
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تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا 234 ألفا وفقا لآخر إحصاء حول ضحايا الوباء صادر عن وزارة الصحة للساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأظهر جدول إحصاءات الوزارة اليوم الأحد أنه تم تسجيل 9 وفيات ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34954، فيما تم تسجيل 234 إصابة جديدة ما يرفع عددها الإجمالي إلى 243061.

كما سجل إجمالي المتعافين 194928 شخصا، بحسب الوزارة.
تجدر الإشارة، إلى أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا حيث فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، منذ 10 مارس الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر.
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي في وقت سابق من أن "منحنى تفشي الوباء قد يعاود الصعود، وقد تتخذ إجراءات إغلاق مجددا"، واصفا الخطوة بأنها "مخاطرة محسوبة لا بد من اتخاذها".

المصدر: سبوتنيك

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