بيلوسي: الكونغرس يحتاج لحل وسط لتمديد مدفوعات البطالة الناجمة عن جائحة كورونا

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تعتقد أن بوسع النواب إيجاد حل وسط بشأن تمديد برنامج إعانات البطالة للذين يواجهون صعوبة وسط عمليات الإغلاق وإجراءات العزل العام.

وأضافت بيلوسي في تصريح لشبكة "سي إن إن" يوم الأحد، "ينبغي علينا إيجاد حل وسط لأننا لابد أن نمدد البرنامج".

وكان زعيم الجمهوريين بمجلس النواب قد قال إنه لن يكون من المفيد تمديد برنامج إعانات البطالة التي تضمنها التشريع الخاص بوباء كورونا الذي أُقر في وقت سابق من هذا العام، وينتهي أمدها (الإعانات) في 31 يوليو.

وأشار زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين ماكارثي، وجمهوريون آخرون، إلى أن الاحصائيات تظهر أن أمريكيين كثيرين يحصلون على أموال من إعانات البطالة في حال تمديدها أكثر مما يكسبونه من العمل.

ويبحث المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون كيفية مساعدة البلاد على التعافي من آثار وباء كورونا المستجد الذي تسبب في إغلاق كثير من الشركات والأعمال مما حرم عشرات الملايين من الأمريكيين من فرص العمل.

ومن المقرر تمديد برنامج الإعانات المحدد بدفع 600 دولار في الأسبوع للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والذي بدأ نهاية مارس، لحين تراجع معدل البطالة في كل ولاية تحت مستوى 11 في المئة.

المصدر: رويترز