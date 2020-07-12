إسبانيا.. التزام بإجراءات السلامة في أول انتخابات منذ تخفيف قيود كورونا

وضع الناخبون في شمال إسبانيا الكمامات واستخدموا معقمات الأيدي قبل دخول مراكز الاقتراع اليوم الأحد، في انتخابات يجريها إقليما جاليسيا والباسك رغم موجات جديدة من تفشي كورونا محليا.

وتأجلت الانتخابات منذ شهر أبريل بسبب الوباء، وهذا أول اقتراع في إسبانيا منذ أن تم تخفيف أحد أشد إجراءات العزل صرامة في أوروبا.

وزادت بلباو، وهي أكبر مدينة في إقليم الباسك، عدد مراكز الاقتراع بنسبة 25 في المئة في محاولة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وقالت سلطات الانتخابات إن نسبة الإقبال في منتصف النهار كانت أعلى بنسبة 4.2 في المئة في جاليسيا مما كانت عليه في نفس التوقيت خلال الانتخابات السابقة عام 2016، بينما انخفضت في إقليم الباسك بنسبة 1.3 في المئة.

وقالت السلطات إن أكثر من 460 شخصا في مختلف أنحاء الإقليمين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، كما تم منع الأشخاص الذين ينتظرون نتائج الفحوص من المشاركة في الاقتراع.

وأكد مسؤولو الصحة المحليون إصابة 161 شخصا على الأقل بكورونا في الباسك وأكثر من 300 في جاليسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: رويترز