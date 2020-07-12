مطور نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي يتحدى جائحة فيروس كورونا

أكد قائد فريق تطوير نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديدية"، دانيال غولد، أنه يعمل حاليا على تحقيق إنجاز جديد عبر حماية إسرائيل من فيروس كورونا المستجد.

وقال غولد، في حديث لوكالة "فرانس برس" نشر اليوم الأحد، إنه على الرغم من اختلاف طبيعة التهديد الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا، إلا أنه يرى أن مكافحته متشابهة جدا مع ضمان الدفاع الصاروخي لإسرائيل وإنشاء "القبة الحديدية".

يحمل غولد، الذي يرأس وحدة البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، شهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية وإدارة الأعمال، ويعتبر شخصية مرموقة في إسرائيل.

وعلى الرغم من الشكوك الواسعة حول فعالية القبة الحديدية التي نشرت في العام 2011، إلا أنه ومنذ ذلك الحين يرجع إليها الفضل في اعتراض أعداد ضخمة من الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة المحاصر.

وتقاعد غولد من الجيش منذ تطويره للقبة الحديدية، وعمل في القطاع الخاص قبل أن يعود إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية كمدني ليترأس وحدة البحث والتطوير فيها.

وأوضح غولد أنه أدرك، خلال اجتماع في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في مطلع مارس الماضي، خطورة تهديد فيروس كورونا، ولذلك ركز، حسب "فرانس برس"، في مكافحة الجائحة على عدة مجالات خاصة لـ"إنقاذ الحياة عبر الإنتاج المحلي لأجهزة التنفس الصناعي، ومساعدة النظام الصحي على الاستعداد لتحمل عبء أكبر".

وتركز المجال الأخير إلى حد كبير على تصميم اختبارات للفيروس تعطي نتائج دقيقة في أقل من 60 ثانية باستخدام النفس أو الرائحة أو الذكاء الاصطناعي.

وتخضع المفاهيم المختلفة لتجارب كبيرة تشمل القطاع الخاص والشركاء الحكوميين، وقال غولد في هذا السياق: "نأمل أن ننجح، وذلك سيغير قواعد اللعبة حول العالم".

ورأى غولد أيضا أن أي إنجاز إسرائيلي يتعلق بالفيروس المستجد يمكن أن يساعد إسرائيل في إقامة علاقات مع الدول التي لا تعترف بالدولة العبرية، وذكر الباحث الإسرائيلي: "دول لم نعمل معها من قبل تواصلت مع فريقنا".

واعتبر غولد أن أبحاث الفيروسات المستجدة "تخلق بالفعل علاقات جديدة"، وذلك بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الشهر الماضي عن تعاون مشترك لتطوير تكنولوجيا مكافحة الفيروسات، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

المصدر: "فرانس برس"