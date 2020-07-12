خامنئي: معالجة التضخم وفك ارتباط الاقتصاد بالنفط أهم القضايا أمام إيران

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، إن الإنتاج وخلق فرص العمل وكبح التضخم وإدارة النظام المالي وعدم ارتباط الاقتصاد بالنفط، هي من القضايا الهامة في إيران اليوم.

وأضاف خامنئي خلال كلمة أمام نواب البرلمان عبر الفيديو كونفرنس أن "إيران تعاني من مشكلات اقتصادية كثيرة، وهي أشبه بالمرض، لكن وبفضل البنية القوية والقدرات الدفاعية الإيرانية، يمكننا التغلب على هذه الأمراض الاقتصادية".

ولفت خامنئي إلى أن "التطور المثير للدهشة في الصناعات العسكرية الإيرانية والنجاحات التي حققناها في المجال الفضائي مؤشر على وجود قدرات كبيرة ومتطورة لدى إيران للتغلب على مشكلاتها".

وأشار إلى أن التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والغلاء، ومشكلات الوحدات الإنتاجية والمشكلات الناجمة عن العقوبات "جعلت حياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة أكثر صعوبة"، لافتا إلى أن قضية "السكن" مسألة مهمة جدا وقضية "زواج الشباب وسبل تسهيله" ، ومسألة "إنجاب الأطفال والحيلولة دون شيخوخة المجتمع" ، ومسألة "إدارة الفضاء السيبراني على المدى القصير والمتوسط" من القضايا الرئيسية الأخرى، التي ينبغي للنواب الاهتمام بها.

ودعا خامنئي إلى أن تكون العلاقة بين البرلمان والمسؤولين على أساس القانون والشريعة ومن دون توجيه الإهانات والاتهامات غير الواقعية، وقال: "لا ينبغي التعامل مع المسؤولين بالمشاعر وبشكل غير منطقي"، كما دعا الحكومة الحالية إلى "أن تواصل عملها بقوة حتى آخر لحظة".

ولفت المرشد الإيراني إلى أن "العدو لم يفلح في تحقيق أهدافه على الرغم من فرض أقسى العقوبات والضغوط الشاملة على إيران وهو يعترف بذلك"، مشيرا إلى أن جبهة الأعداء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، توظف اليوم كافة قدراتها السياسية والاقتصادية والدعائية لإخضاع الأمة الإيرانية القوية، و"في هكذا ظروف، وعلى الرغم من الخلافات في وجهات النظر في الداخل، علينا أن نكون يدا واحدة وصوتا واحدا مقابل العدو الذي لا يتوقف عن النباح".

ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية والدعاية الإعلامية المعادية، والمشاركة تشير إلى وجود أمل لدى الشعب لحل المشكلات التي تعيشها البلاد.

في سياق آخر، قال خامنئي إن تقدير الإيرانيين لقائد فيلق القدس قاسم سليماني مؤشر على إيمانهم بالصراع والمقاومة أمام الاستكبار وأنهم يقدرون عاليا قيمة أبطالهم الوطنيين.

وختم خامنئي مشيرا إلى أن تفشي فيروس كورونا مجددا ووفاة عدد من المصابين يوميا أمر محزن حقا، "وعلی الرغم من التضحیات التي تقدمها الكوادر الطبية، إلا أنني أخجل من الممرضين، بسبب بعض الأشخاص الذين لا يكترثون لعمل بسيط يتمثل بارتداء الكمامة".

المصدر: RT