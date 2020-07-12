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فقدان شخصين جراء انفجار في مصنع للوقود بالصين

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فقدان شخصين جراء انفجار في مصنع للوقود بالصين
صورة من موقع الانفجار
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ذكرت إدارة إطفاء محلية ووسائل إعلام صينية رسمية أن شخصين فقدا وأصيب آخران بعد انفجار وقع اليوم الأحد في مصنع للوقود الحيوي بإقليم فوجيان بجنوب الصين.

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وقال التلفزيون المركزي الصيني إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت المحلي (02:10 بتوقيت غرينتش)، في شركة لونغيان تشويوه، وهي شركة لإنتاج الوقود الحيوي في مدينة لونغيان بجنوب البلاد، عندما كان العمال يجرون أعمال الصيانة.

وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون الحكومي دخانا كثيفا في سماء الموقع.

وكان الحريق الناتج عن الانفجار مستمرا حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش. وقال التلفزيون المركزي إن السلطات أرسلت ما يربو على 100 رجل إطفاء للموقع وأجلت السكان في المناطق القريبة.

المصدر: رويترز

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